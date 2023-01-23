Хэмилтон рассказал об издевательствах в детстве

— Я не чувствовал, что могу пойти домой и поговорить со своими родителями. Я не хотел, чтобы мой отец думал, что я слабый. Надо мной издевались уже в возрасте шести лет. В той школе я, вероятно, был одним из трех цветных детей там, и просто более крупные и сильные дети часто нападали на меня. Учителя говорили мне, что я ни кем не стану. Затем вы идете на урок истории, и там в их книгах нет фотографий цветных людей. Я думал: «О, хорошо, где же люди, которые похожи на меня?» — приводит слова Хэмилтона GPFans.