Хэмилтон: у людей не должно быть миллиардных состояний

«У людей не должно быть миллиардных состояний. В мире должен существовать предел того, сколько денег вы можете иметь. Ведь этих денег может хватить на всех. Поэтому важно каким-то образом разработать закон, который создаёт более равные условия, уравняет ситуацию для всех слоёв общества. Хотя я не знаю, как возможно применить подобный закон», - приводит слова Хэмилтона портал Racefans.net.