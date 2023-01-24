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1 час назад

Хэмилтон: у людей не должно быть миллиардных состояний

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Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что в мире не должно быть людей с миллиардным состоянием. По словам Хэмилтона, эти деньги можно было бы распределить между всеми остальными.

Хэмилтон: у людей не должно быть миллиардных состояний
Фото: BetassistBetassist

«У людей не должно быть миллиардных состояний. В мире должен существовать предел того, сколько денег вы можете иметь. Ведь этих денег может хватить на всех. Поэтому важно каким-то образом разработать закон, который создаёт более равные условия, уравняет ситуацию для всех слоёв общества. Хотя я не знаю, как возможно применить подобный закон», - приводит слова Хэмилтона портал Racefans.net.

Семикратный чемпион мира занял шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 в сезоне-2022. В новом году британский гонщик также будет представлять «Мерседес».

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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