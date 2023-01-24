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56 минут назад

ФИА разработала программу для подготовки гоночных директоров и стюардов

Sports.ru

ФИА разработала программу для обучения и тренировок сотрудников – с целью подготовить специалистов для работы в «Формуле-1» и других чемпионатах.

ФИА разработала программу для подготовки гоночных директоров и стюардов
Фото: Sports.ruSports.ru

В 2023 году Нильс Виттих продолжит работать гоночным директором в «Формуле-1», однако в ФИА признали необходимость создания структуры для подготовки будущего преемника. В программе также буду обучаться специалисты, которые в будущем смогут работать стюардами Гран-при.

В программе будут участвовать минимум восемь стюардов и шестнадцать гоночных директоров со всего мира.

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