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2 часа назад

Новым формальным руководителем команды «Альфа Ромео» стал Алессандро Алунни Брави – он будет подчиняться Зайдлю

Sports.ruиещё 2

Управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави назначен руководителем команды «Альфа Ромео» в «Формуле-1». Брави будет подчиняться непосредственно Андреасу Зайдлю, который руководит гоночным подразделением «Заубера».

Назначен новый руководитель команды «Альфа Ромео» в «Формуле-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Альфа Ромео» не стали искать прямую замену Фредерику Вассеру, который ушел в «Феррари». Именно Брави в 2023 году будет отвечать за операционную деятельность команды на Гран-при.

«Заубер» и «Альфа Ромео» прекратят сотрудничество по окончании 2023 года. Команда готовится к переходу к работе с «Ауди».

Автоспорт,Андреас Зайдль,Фредерик Вассер,Ferrari,
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