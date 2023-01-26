«Чемпионат принадлежит нам». Глава ФИА — о возможной продаже Ф-1

Напомним, бен Сулайем ранее, комментируя слухи о продаже Формулы-1 инвестиционному фонду из Саудовской Аравии, назвал предполагаемую сумму в $ 20 млрд раздутой. После чего представители Формулы-1 отреагировали своим заявлением, обвинив бен Сулайема в том, что он нарушает коммерческие права и выходит за пределы своей компетенции, и пригрозили функционеру разбирательствами.