Глава «Астон Мартин» рассказал о задачах команды

«Вы говорите, у Алонсо осталось не так много лет в Формуле-1, но не думаю, что он согласится с этим. Его можно сравнить с Валентино Росси по уровню мотивации, и это сочетается с опытом, талантом, физической и психологической подготовкой. Не думаю, что это указывает на его скорый уход. Я не жду проблем с Фернандо, если дадим ему быструю машину и будем открыты с ним.