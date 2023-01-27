Вассер: «У «Феррари» не может быть других целей, кроме победы в чемпионате»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о целях команды на сезон-2023.

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По словам Вассера, учитывая возможности Скудерии, перед командой не может стоять других задач, кроме как победы в чемпионате:

«Трудность не в том, чтобы работать в «Феррари». Трудность в том, чтобы победить для «Феррари». И такой подход должен быть у всех в нашей команде. Мы знаем, что на нас лежит большая ответственность, ведь за «Феррари» стоит богатое культурное наследие и великая история. Но наша цель – это победа. Ничего другого. У нас должен быть правильный менталитет, и я буду стараться сделать так, чтобы все придерживались такого подхода. Для ме

Я не специалист по аэродинамике и не механик. Моя задача – правильно расставить людей по местам. За свою жизнь мне порой удавалось добиться в этом успеха и с 32-летним опытом работы я думаю, что хорошо понимаю, как должна быть выстроена гоночная команда, от механиков до инженеров.

Когда в вашем распоряжении находятся такие инструменты, а за команду выступают такие гонщики, как Шарль Леклер и Карлос Сайнс, других целей, кроме победы в чемпионате, у вас и не может быть. Думаю, то же самое можно сказать и про «Ред Булл», и про «Мерседес». Но победитель может быть только один.