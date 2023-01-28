Хэмилтон: между пилотами идёт психологическая битва

«Отношения с другими пилотами? У нас больше общего, чем хотелось бы думать. Но все очень конкурентоспособны. Ты всегда хочешь победить другого парня. Может быть тебе нравится пилот вне гонок, но ты не можешь этого показать. Между нами идёт психологическая битва.



Как взрослый гонщик, я стараюсь наладить отношения с молодёжью, потому что за ними будущее. Они не темнокожие и не сталкивались с теми же проблемами, что и я, но у них были свои сложности», — рассказал Хэмилтон в подкасте On Purpose.