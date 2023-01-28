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59 минут назад

Хэмилтон: между пилотами идёт психологическая битва

Чемпионат.com

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о конкуренции между пилотами Формулы-1.

Хэмилтон: между пилотами идёт психологическая битва
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Отношения с другими пилотами? У нас больше общего, чем хотелось бы думать. Но все очень конкурентоспособны. Ты всегда хочешь победить другого парня. Может быть тебе нравится пилот вне гонок, но ты не можешь этого показать. Между нами идёт психологическая битва.

Как взрослый гонщик, я стараюсь наладить отношения с молодёжью, потому что за ними будущее. Они не темнокожие и не сталкивались с теми же проблемами, что и я, но у них были свои сложности», — рассказал Хэмилтон в подкасте On Purpose.

В прошлом сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не сумел выиграть ни одной гонки. У «Мерседеса» была лишь одна победа в 2022 году — на Гран-при Бразилии.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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