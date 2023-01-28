Президента FIA обвинили в сексистких заявлениях

Президент Международной автомобильной федерации FIA Мохаммед бен Сулайем начинает становиться фигурантом различных скандалов. После ряда заявлений управленца, который сначала затронул пилотов, запретив гонщикам делать различные несанкционированные высказывания, а затем вступил в конфликт с владеющей правами на Формулу 1 Liberty Media, уже сам глава FIA подвергся нападкам.

В британском The Times всплыла цитата с личного сайта Мохаммеда бен Сулайема, в которой он заявлял, что он «не любит говорить о деньгах» и ему «не нравятся женщины, которые думают, что они умнее мужчин, потому что на самом деле это не так». Несмотря на то, что слова датируются 2001 годом и доступны только в веб-архиве, они вызвали реакцию в прессе и обвинения специалиста в сексизме.