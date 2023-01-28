Президента FIA обвинили в сексистких заявлениях

Президент Международной автомобильной федерации FIA Мохаммед бен Сулайем начинает становиться фигурантом различных скандалов. После ряда заявлений управленца, который сначала затронул пилотов, запретив гонщикам делать различные несанкционированные высказывания, а затем вступил в конфликт с владеющей правами на Формулу 1 Liberty Media, уже сам глава FIA подвергся нападкам.
В британском The Times всплыла цитата с личного сайта Мохаммеда бен Сулайема, в которой он заявлял, что он «не любит говорить о деньгах» и ему «не нравятся женщины, которые думают, что они умнее мужчин, потому что на самом деле это не так». Несмотря на то, что слова датируются 2001 годом и доступны только в веб-архиве, они вызвали реакцию в прессе и обвинения специалиста в сексизме.
«Замечания на этом заархивированном веб-сайте от 2001 года не отражают убеждений президента FIA. У него большой опыт в продвижении женщин и равенства в спорте, и он счастлив, что его оценивают. Манифест и действия, предпринятые в этом году, и на протяжении долгих лет, когда он занимал должность вице-президента FIA по спорту, доказывают это», — цитирует Mirror заявление представителей FIA.
Сам Мохаммед бен Сулайем никак не отреагировал на скандал и публикации в прессе, не сделав никаких публичных заявлений и даже ничего не опубликовав на этот счёт на личных страницах в социальных сетях.