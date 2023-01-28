Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Президента FIA обвинили в сексистких заявлениях

autosport.com.ru

Президент Международной автомобильной федерации FIA Мохаммед бен Сулайем начинает становиться фигурантом различных скандалов. После ряда заявлений управленца, который сначала затронул пилотов, запретив гонщикам делать различные несанкционированные высказывания, а затем вступил в конфликт с владеющей правами на Формулу 1 Liberty Media, уже сам глава FIA подвергся нападкам.

Президента FIA обвинили в сексистких заявлениях
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В британском The Times всплыла цитата с личного сайта Мохаммеда бен Сулайема, в которой он заявлял, что он «не любит говорить о деньгах» и ему «не нравятся женщины, которые думают, что они умнее мужчин, потому что на самом деле это не так». Несмотря на то, что слова датируются 2001 годом и доступны только в веб-архиве, они вызвали реакцию в прессе и обвинения специалиста в сексизме.

«Замечания на этом заархивированном веб-сайте от 2001 года не отражают убеждений президента FIA. У него большой опыт в продвижении женщин и равенства в спорте, и он счастлив, что его оценивают. Манифест и действия, предпринятые в этом году, и на протяжении долгих лет, когда он занимал должность вице-президента FIA по спорту, доказывают это», — цитирует Mirror заявление представителей FIA.

Сам Мохаммед бен Сулайем никак не отреагировал на скандал и публикации в прессе, не сделав никаких публичных заявлений и даже ничего не опубликовав на этот счёт на личных страницах в социальных сетях.

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители