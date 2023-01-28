Гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс показал свой первый автомобиль

Испанский гонщик Карлос Сайнс-младший выступает в Формуле-1 с 2015 года и за это время успел сменить команды Toro Rosso, Renault и McLaren, пока в 2021 году не стал пилотом Ferrari. И лишь на второй год выступления за итальянскую команду спортсмен приобрёл свой первый собственный автомобиль — суперкар Ferrari 812 Competizione, выпущенный ограниченным тиражом. Причём машина оказалась не простой, а персонализированной в рамках заводской программы Tailor Made.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На протяжении карьеры в Формуле-1 гонщик пользовался служебными автомобилями, предоставленными командами, а его собственной машиной был хэтчбек Volkswagen Golf, который семья подарила Карлосу на его 18-летие. После подписания контракта с Ferrari Сайнс-младший решил потратиться на Ferrari. Гонщик выбрал купе 812 Competizione, которое персонализировали в программе Tailor Made.

Работа над машиной заняла более года. Пилот признался, что ему нравятся тёмные цвета, поэтому для окраски кузова был выбран тёмно-серый матовый оттенок, дополненный глянцевыми чёрными и красными деталями, а также элементами из лакированного углеволокна. Облик дополняют чёрные диски и красные тормозные суппорта.