Составы команд «Формулы-2» на сезон-2023

11 команд и 22 гонщика будут соревноваться в «Формуле-2» в 2023 году.

Джехан Дарувала перешел из «Премы» в «МП Моторспорт», Тео Пуршер проведет свой третий сезон за «АРТ», а Артур Леклер дебютирует в чемпионате за «ДАМС». Также из «Формулы-3» перешли Виктор Мартен, Зейн Мэлоуни, Исак Хаджар, Оливер Бермэн, Роман Штанек и Джек Кроуфорд.