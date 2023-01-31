Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
31 января

Хэмилтон: среди молодых пилотов нет чернокожих. Не факт, что у них были мои же проблемы

Чемпионат.com

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о молодых пилотах, признавшись, что всегда старается им помогать.

Хэмилтон: среди молодых пилотов нет чернокожих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не знаю, есть ли у них [у молодых пилотов] все возможности, ведь и у меня не обязательно было то, что, возможно, есть сейчас. Поэтому я просто стараюсь быть для них своего рода позитивным примером. Хотя, естественно, никто из них не чернокожий, и далеко не факт, что кто-то из них сталкивался с тем же, с чем и я. Однако у них были свои проблемы. Я пытался найти союзников, ведя трудные беседы с некоторыми из них. И я так благодарен паре из них, которые встали со мной на колено в 2020 году», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на On Purpose with Jay Shetty podcast.

Автоспорт,Формула-1,Льюис Хэмилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители