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1 час назад

Мик Шумахер будет выполнять роль резервного пилота в «Макларене» в 2023 году

Чемпионат.comиещё 3

Немецкий гонщик Мик Шумахер, ставший резервистом команды «Мерседес» перед сезоном-2023 Формулы-1, будет выполнять обязанности запасного гонщика и в «Макларене». Об жтом сообщила пресс-служба команды.

Мик Шумахер будет выполнять роль резервного пилота в «Макларене» в 2023 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Макларен» сможет вызвать Мика Шумахера в качестве резервного пилота в сезоне-2023 Формулы-1 в рамках нашей договорённости с «Мерседесом». Добро пожаловать в семью, Мик", — гласит сообщение пресс-службы «Макларена».

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за «Хаас», но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.

«Макларен» проведёт презентацию машины на сезон-2023 13 февраля. Презентация «Мерседеса» состоится на два дня позднее — 15 февраля.

Автоспорт,Формула-1,Мик Шумахер,Нико Хюлькенберг,
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