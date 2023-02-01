Мик Шумахер будет выполнять роль резервного пилота в «Макларене» в 2023 году

Немецкий гонщик Мик Шумахер , ставший резервистом команды «Мерседес» перед сезоном-2023 Формулы-1, будет выполнять обязанности запасного гонщика и в «Макларене». Об жтом сообщила пресс-служба команды.

«Макларен» сможет вызвать Мика Шумахера в качестве резервного пилота в сезоне-2023 Формулы-1 в рамках нашей договорённости с «Мерседесом». Добро пожаловать в семью, Мик", — гласит сообщение пресс-службы «Макларена».

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за «Хаас», но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.