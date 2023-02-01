Руководитель «Феррари» сравнил итальянскую команду с «Рено» и «Альфа Ромео»

Атмосфера, которая витает здесь, примерно та же, что и в моих предыдущих командах — мотивация та же, и мои обязанности точно такие же, я просто должен дать команде всю поддержку, чтобы они выполнили свою работу в лучшем виде», — приводит слова Вассёра Racingnews365.