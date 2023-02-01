«Феррари» поприветствовала Шварцмана в его новом статусе

Пресс-служба итальянской команды «Феррари» разместила новый пост в своих соцсетях, где поприветствовала российского пилота Роберта Шварцмана. В новом сезоне Роберт будет выступать в чемпионате GT World Challenge Europe. Недавно россиянин присоединился к команде AF Corse, где выступит за рулём «Феррари» 296 GT3.