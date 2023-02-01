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8 часов назад

«Феррари» поприветствовала Шварцмана в его новом статусе. Фото

Чемпионат.com

Пресс-служба итальянской команды «Феррари» разместила новый пост в своих соцсетях, где поприветствовала российского пилота Роберта Шварцмана. В новом сезоне Роберт будет выступать в чемпионате GT World Challenge Europe. Недавно россиянин присоединился к команде AF Corse, где выступит за рулём «Феррари» 296 GT3.

«Феррари» поприветствовала Шварцмана в его новом статусе
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Давайте поприветствуем Роберта Шварцмана в семье Ferrari Competizioni GT в качестве гонщика GT3! Он также присоединился к нам на Ferrari Racing Days в Дубае», — говорится в сообщении гоночного коллектива.

Напомним, в январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

Автоспорт,Роберт Шварцман,Ferrari,
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