Стало известно, почему Ф-1 оставила прежним минимальный вес болидов на новый сезон

Минимальный вес автомобилей Формулы-1 в 2023 году останется неизменным, то есть 798 кг, из-за производителя шин «Пирелли», информирует Formel1.de. Сообщается, что шины на 2023 год будут на 1,5 килограмма тяжелее прошлогоднего комплекта. «Пирелли» уведомила об этом Международную автомобильную федерацию (ФИА). В результате ФИА решила оставить лимит прежним.