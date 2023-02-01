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8 часов назад

Квят официально стал пилотом команды «Према» в WEC

Чемпионат.com

Команда «Према», выступающая в гонках на выносливость WEC, объявила о соглашении с российским гонщиком Даниилом Квятом.

Квят официально стал пилотом команды «Према» в WEC
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним, в WEC Квят должен был выступать ещё в 2022 году, однако не смог принять участия в чемпионате из-за ситуации на Украине. Весной 2022 года Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) специально для гонщиков из России и Беларуси.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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