Квят официально стал пилотом команды «Према» в WEC

Команда «Према», выступающая в гонках на выносливость WEC, объявила о соглашении с российским гонщиком Даниилом Квятом.

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Напомним, в WEC Квят должен был выступать ещё в 2022 году, однако не смог принять участия в чемпионате из-за ситуации на Украине. Весной 2022 года Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) специально для гонщиков из России и Беларуси.