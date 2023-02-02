Квят и Мазепин возвращаются в гонки! Где поедут и как насчёт санкций против россиян?

Похоже, у Никиты опять собственная команда.

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Всего за несколько дней сразу два бывших гонщика Формулы-1 из России объявили свои планы на 2023 год. И Даниил Квят, и Никита Мазепин будут выступать в гонках на выносливость. Почему именно там и какие планы у обоих пилотов?

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Где поедут Квят и Мазепин?

Никита уже совсем скоро выступит в Азиатской серии Ле-Ман — ALMS. Это компактный зимний чемпионат, который многие используют как «разогрев» перед Европейской серией Ле-Ман. Четыре этапа серии (в каждом случае гонка длится четыре часа) пройдут всего за два уикенда в Дубае и Абу-Даби — 11–12 февраля и 18–19 февраля. Соответственно, считать это полноценной программой на весь сезон никак нельзя. Для Мазепина это будет, скорее, возможность оценить, насколько гонки на выносливость — это его.

А вот в случае с Квятом мы можем говорить о программе на весь 2023 год. Даниил со второй попытки всё-таки выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, где должен был поехать ещё год назад в составе команды G-Drive Racing. События 24 февраля поставили крест на этих планах, но спустя год Даниил всё-таки должен добраться до «24 часов Ле-Мана» и всех остальных этапов чемпионата. В календаре WEC семь этапов, сезон стартует в середине марта в Себринге. Знаменитый марафон в Ле-Мане запланирован на 10–11 июня, а финальный этап пройдёт в Бахрейне в начале ноября.

За кого они поедут?

Оба российских гонщика будут выступать в категории LMP2. Если в ALMS это топ-категория, то вот Квяту не стоит и мечтать о победе в абсолютном зачёте. В WEC LMP2 это «второй дивизион» после категории гиперкаров, где после введения нового регламента появилось гораздо больше участников. Также оговоримся, что правила категории LMP2 позволяют использовать лишь несколько «стандартных» прототипов, из которых наиболее популярным является Oreca 07 – на нём и поедут оба россиянина.

Даниил станет одним из гонщиков знаменитой команды «Према» — той самой, за которую в Формуле-3 и Формуле-2 выступал Роберт Шварцман. Вообще, «Према» традиционно славится именно своими победами в «формулах», однако и расширение программы с приходом в гонки на выносливость быстро принесло успехи. «Према» стала чемпионом Европейской серии Ле-Ман 2022 года, а в WEC в дебютный сезон стала пятой (и второй в своём классе в Ле-Мане).

В этом сезоне «Према» выставит в чемпионате мира уже не один экипаж, а два. Одну машину с Квятом будут делить француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти. У последнего наибольший опыт выступлений в гонках на выносливость, Пен провела прошлый сезон в ELMS, а вот у Квята в запасе только тесты и одна гонка в Russian Endurance Challenge.

Если Даниил приходит в «Прему» как наёмный сотрудник (причём, вероятно, без необходимости приносить с собой бюджет), то у Мазепина всё куда интереснее. В ALMS он заявлен в составе команды 99 Racing – команды, которая, как считается, и создана под Никиту. По крайней мере, логотип команды совпадает с логотипом бренда Никиты the.99.events., а сам Мазепин ранее использовал в соцсетях хештег #NM99 и вспоминал, что в молодёжных сериях много побеждал под №99, да и родился пилот в 1999 году.

99 RACING

Схема со своей командой — не что-то новое для Мазепина. Напомним, до Формулы-1 россиянин провёл почти все сезоны в младших сериях в составе команды Hitech, которой помогал отец Никиты Дмитрий. А босс «Хайтека» Оливер Оукс по совместительству являлся менеджером гонщика. Видимо, в гонках на выносливость Никита тоже предпочитает, чтобы всё было под его контролем.

Правда, уже вылезла первая проблема. Изначально сообщалось, что партнёрами Мазепина по экипажу станут Бен Барникот и Феликс Портейро. Но буквально сегодня Барникот внезапно объявил, что ранее подписанный контракт мешает ему выступить в ALMS. Это максимально удивительно, ведь слухи про состав экипажа Мазепина появились ещё в первой половине декабря. Получается, всё это время Бен был готов выступать, а теперь вдруг возникли проблемы. Посмотрим, кого найдёт команда на замену — с учётом, что до старта сезона остаётся неделя с небольшим.

Какие шансы на победу?

Максимально сложный вопрос. В случае с «Премой» ответить на него чуть проще: прежние выступления итальянской команды позволяют понять, что у итальянцев есть потенциал для борьбы за самые высокие позиции. Однако против экипажа Квята играет его относительная неопытность, о чём мы уже говорили. С другой стороны, пилот, столько лет выступавший в Формуле-1, почти наверняка должен оказаться быстрее большинства конкурентов, как только он адаптируется к технике — это доказывают примеры предшественников Квята вроде Жан-Эрика Верня или, к примеру, Виталия Петрова.

Это если говорить обо всём сезоне. А во время «24 часов Ле-Мана», простите за банальность, может случиться что угодно. И поэтому далеко не всегда в зачёте LMP2 побеждают доминаторы всего сезона. Это Квяту наверняка рассказывал и Роман Русинов: его G-Drive Racing по своему потенциалу точно заслуживала хотя бы одной победы в Ле-Мане, но в итоге формально так ни разу там не победила (единственный выигрыш отобрали судьи). Так что на вопрос «Может ли Квят с ходу выиграть Ле-Ман в своём классе?» ответим: теоретически — вполне. Но слишком многое будет зависеть как от адаптации к WEC, так и от банальной удачи.

Что касается Мазепина, то в классе LMP2 «азиатского Ле-Мана» заявлено сразу девять экипажей — это серьёзная конкуренция. Есть сразу несколько экипажей, состав которых вкупе с опытом команд позволяют отнести их к числу фаворитов. В такой ситуации потеря Барникота — серьёзнейший удар по шансам 99 Racing. Да и у самого Никиты пока нет опыта выступления в многочасовых гонках. Правда, при продолжительности гонок в четыре часа «стинт» Никиты в принципе будет совпадать с обычной гонкой Ф-1.

В любом случае повторимся: для Мазепина ALMS – скорее, способ оценить собственный потенциал в гонках на выносливость. Но раз уж создана целая команда, то будет странно, если дело ограничится двумя гоночными уикендами в Азии. Логичным развитием событий стала бы заявка на выступления в Европейской серии Ле-Ман. При этом если 99 Racing выиграет в Азии, то получит приглашение и на «24 часа Ле-Мана».

А как насчёт российского флага и так далее?

Напомним, Международная автомобильная федерация, в отличие от многих коллег, не стала запрещать гонщикам из России и Беларуси выступать в гонках международного уровня. Разумеется, выходить на старт можно только в нейтральном статусе — без флага, гимна и так далее. И есть одно важное «но»: допуск к соревнованиям пилот может получить, только если подписывает печально знаменитую бумагу, разработанную ФИА. В ней говорится, что федерация осуждает действия России на Украине, а сам гонщик «принимает данную позицию» к сведению.

Мы уже не раз писали, что внутри российского гоночного сообщества нет однозначной позиции, можно ли подписывать такую бумагу или нет. Кто-то считает, что подпись под документом приравнивается к осуждению действий России, а значит, грозит даже уголовным преследованием. Другие с подобной трактовкой не согласны — мол, «принять к сведению» не значит согласиться. Третьи бурчат, что в любом случае выступать без флага нельзя. Четвёртые парируют, что пропуск одного-двух сезонов поставит крест на всей карьере гонщика…

Но вернёмся к Мазепину и Квяту. Мы ещё не видим итоговых заявочных листов WEC и ALMS, однако, вероятно, как минимум Никита будет заявлен именно как нейтральный атлет, а значит, подпишет ту самую бумагу. Мазепин, в принципе, и ранее допускал, что мог бы подписать бумагу ФИА — он наверняка сделал бы так в марте 2022 года, если бы «Хаас» не разорвал с ним контракт на выступления в Формуле-1.

Теоретически у Никиты есть и другой вариант: взять лицензию какой-то другой страны. Например, будущий гонщик Формулы-3 Никита Бедрин выступает под итальянской лицензией, хотя гражданства Италии не имеет.