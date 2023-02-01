Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель считает, что автоспорт должен непременно стать экологичным, иначе рано или поздно окажется под запретом. Такое мнение немецкий пилот высказался на встрече с прессой на Гонке чемпионов в прошлый уик-энд.
«Я переживаю за будущее автоспорта. Будет жалко, если однажды его запретят по очевидным причинам.
Если мы хотим сберечь наш любимый спорт, то должны думать об альтернативах. Это важный и неизбежный вопрос, иначе через пару лет мы столкнемся с большими проблемами.
Радует, что есть люди которые думают над тем, как сделать гонки более экологичными. Конечно, всё зависит от конкретной категории, но некоторые подвижки есть», – приводит слова Феттеля издание GPblog.