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7 часов назад

Себастьян Феттель: Жалко, если автоспорт запретят

autosport.com.ru

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель считает, что автоспорт должен непременно стать экологичным, иначе рано или поздно окажется под запретом. Такое мнение немецкий пилот высказался на встрече с прессой на Гонке чемпионов в прошлый уик-энд.

Феттель считает, что автоспорт должен непременно стать экологичным
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Я переживаю за будущее автоспорта. Будет жалко, если однажды его запретят по очевидным причинам.

Если мы хотим сберечь наш любимый спорт, то должны думать об альтернативах. Это важный и неизбежный вопрос, иначе через пару лет мы столкнемся с большими проблемами.

Радует, что есть люди которые думают над тем, как сделать гонки более экологичными. Конечно, всё зависит от конкретной категории, но некоторые подвижки есть», – приводит слова Феттеля издание GPblog.

Автоспорт,Себастьян Феттель,
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