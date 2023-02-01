Формулу-1 накрыл кризис управления. А федерация хочет сделать ещё хуже!

Сколько нужно директоров, чтобы разобраться в регламенте?

В прошлом сезоне представители ФИА допустили много ошибок во время Гран-при Формулы-1. Кристиан Хорнер даже не смог сдержаться и пошутил над федерацией, когда забирал чемпионский кубок в Болонье. Это не понравилось Мохаммеду бен Сулайему, ведь подколки были абсолютно по делу. И хуже того, президент федерации словно не желает исправлять проблемы.

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Мнение президента ФИА

Напомним, появление двух гоночных директоров связано со скандальным финалом сезона 2021 года. Тогда Майкл Маси разрешил только нескольким гонщикам обогнать машину безопасности и вернуться в круг. Что случилось дальше, мы знаем…

За это решение Маси поплатился своим местом, а новый президент ФИА Мохаммед бен Сулайем назначил в Формулу-1 сразу двух новых гоночных директоров. Ими стали Эдуарду Фрейташ и Нильс Виттих.

В интервью для Daily Mail президент заявил: «Проблема была в том, что сама структура дирекции гонки была несовершенной. Вот почему мы позвали двух новых директоров. Так они могут сменять друг друга и избегать перегрузок в работе, а значит, и совершать меньше ошибок».

Бен Сулайем продолжает настаивать на двух директорах и на случай непредвиденных обстоятельств: «У вас не может быть только одного [директора]. Я думаю, у нас должен быть второй вариант. Мы не можем доверять друг другу: что будет, если что-то случится?». Но дуэт – это ещё не предел. В мае прошлого года президент выразил желание назначить как минимум трёх директоров в новом сезоне Формулы-1.

Опыта оказалось мало

Но после реформ положительных изменений в Ф-1 не наметилось. Да, команды перестали давить на директора. Но на этом всё. Прошедший сезон показал, что Фрейташу и Виттиху не хватило опыта работы именно в Формуле-1.

На Гран-при Майами в дирекции не послушали гонщиков и пренебрегли их безопасностью. В Австрии допустили ошибку во время квалификации: вовремя не аннулировали время Серхио Переса. В Монце очень долго составляли стартовую решётку. Италия запомнилась финишем под машиной безопасности. На Гран-при Сингапура судьи долго думали, стоит ли наказывать Чеко за нарушения. По ходу всего сезона «Хаас» с шатающимся антикрылом постоянно зазывали в боксы, но зато не вывесили чëрно-оранжевый флаг для Алонсо в Остине.

Япония стала апогеем всего бардака. В федерации пренебрегли безопасностью пилотов, несмотря на возможность повторения аварии, унёсшей жизнь Жюля Бьянки. После этого Фрейташ был отстранён от должности, и теперь ему ищут замену на 2023-й. Лучше не стало и без него — например, в США Виттих неверно подсказал «Хаасу», что у него есть больше времени, чтобы подать протест против Алонсо и Переса. То есть гоночный директор Ф-1 не знает всех тонкостей правил чемпионата!

Что в итоге?

Идея, на которой так настаивает бен Сулайем, не работает. Два директора допустили не меньше ошибок, чем один — даже без давления со стороны команд и в ходе чемпионата, судьба которого не решалась в последней гонке.

Более того, введение сразу двух директоров предсказуемо привело к новой проблеме: у каждого был свой подход к управлению гонкой, свои методы решения проблем. Из-за этого начались разночтения и непоследовательность, которые очень опасны для автоспорта. Например, Виттих сходил с ума от шатающихся деталей машин, а Фрейташ относился к ним гораздо спокойнее.

Этот сезон показал, что Формуле-1 нужен один человек, который будет знать регламент от корки до корки, быстро выносить «приговоры» и нести за всё это ответственность. В ФИА боятся, что с ним что-то случится? Ничто не мешает иметь кого-то в запасе, но основной директор должен быть один — так, как это было долгие годы в эпоху Чарли Уайтинга. Тогда этот человек, полностью загруженный в Ф-1, вероятно, не будет «отвлекаться» на другие серии и изучит правила чемпионата от корки до корки.