Раскрыты зарплаты пилотов «Хааса», Гюнтера Штайнера и рядовых сотрудников

Motorsport-Total представил основные финансовые показатели американской команды Формулы-1 «Хаас» на 2023 год. В издании отметили, что пользовались информацией, имеющейся в открытом доступе: помимо прочего, был использован реестр компаний Великобритании, где есть одна из баз команды.

По результатам исследования было установлено, что зарплаты пилотов Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга составляет от $5 до 6 млн и $3-4 млн, соответственно. Руководитель гоночного коллектива Гюнтер Штайнер получит $1 млн. Оклад сотрудников в среднем составляет $88 тыс. Их в команде 250 человек. Совокупный бюджет «Хааса» оценивается в $150 млн.