В «Ред Булл» показали комбинезон пилотов на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Ред Булл» показала комбинезон, в котором в следующем сезоне будут выступать пилоты команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес. При этом, в противовес слухам в СМИ, комбинезон не намекает на изменение ливреи командой.