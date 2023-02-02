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5 часов назад

NASCAR запретила гениальный трюк с обгоном по стене

autosport.com.ru

Перед началом сезона-2023 организаторы американской кузовной серии NASCAR внесли поправку в спортивный регламент. Отныне обгоны в стиле Росса Честейна в Мартинсвилле осенью прошлого года будут считаться незаконными.

NASCAR запретила гениальный трюк с обгоном по стене
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В предпоследней гонке прошлого сезона пилот Trackhouse решился на безумный манёвр. Росс врезался в стену, но при этом поехал быстрее, чем пилоты в трафике на основной траектории. В результате он обогнал сразу пятерых соперников, в том числе своего главного оппонента по очкам Денни Хэмлина, и пробился в финал плей-офф.

В NASCAR буквально сразу заявили, что не станут наказывать Честейна, но в будущем подобные действия гонщикам не сойдут с рук. И теперь в регламенте прописано, что такие обгоны недопустимы, поскольку пилот подвергает опасности не только себя, но и соперников, а также болельщиков на трибунах.

«Каждый гонщик, который попытается совершить подобный манёвр, будет оштрафован», – говорится в заявлении NASCAR.

Автоспорт,
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