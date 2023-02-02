Названа первая участница F1 Academy

В конце прошлого года в Формуле 1 объявили о запуске женской серии F1 Academy для развития и подготовки молодых гонщиц к переходу в более серьёзные чемпионаты, включая W Series, Формулу 3, Формулу 2 и Формулу 1. В новом чемпионате выступят пять команд – ART Grand Prix, Campos, Carlin, MP Motorsport и Prema – каждая выставит на старт по три машины.

Фото: F1News.ru F1News.ru

Сегодня организаторы назвали имя первой участницы. Её стала 25-летняя швейцарка Лена Бюлер, которая будет выступать за ART Grand Prix.

Бюлер провела один сезон в картинге, после чего в 2020-м начала карьеру в «формулах» в испанской Формуле 4. Она заработала 23 очка и заняла 15-е место по итогам сезона. В 2021-м она выступала в европейской Формуле Regional, не заработав ни одного очка.

В 2022-м громких успехов тоже не было – Лена проехала два этапа в европейской Формуле Regional и лишь в одной гонке добралась до финиша на 26-й строчке. Кроме того, в прошлом сезоне она провела шесть гонок в азиатской Формуле Regional, где её лучшим результатом стало двенадцатое место на трассе Яс-Марина.

Лена Бюлер: «Я очень рада, что смогу выступить в первом сезоне F1 Academy да ещё с такой командой, как ART Grand Prix. Меня и команду ждёт серьёзный вызов, поскольку нам предстоит многое узнать об этом чемпионате, но я с нетерпением жду возможности во всём разобраться.