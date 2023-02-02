MotoGP раскрыла расписание уик-эндов со спринтами

Чемпионат мира по мотогонкам в классе MotoGP рассказал, как будут выглядеть этапы в 2023 году.
С нового сезона на всех уик-эндах будут проводиться спринты. В отличие от «Формулы-1», мини-гонки не будут определять стартовый порядок воскресной гонки: решетки спринта и основного заезда будут сформированы по итогам квалификации. Девять лучших гонщиков по итогам спринта заработают очки по схеме 12-9-7-6-5-4-3-2-1.
В пятницу пройдут две практики, которые определят десятку пилотов, напрямую попадающих во второй сегмент квалификации. Третья тренировка, квалификация и спринт состоятся в субботу, а в воскресенье пройдет Гран-при.
Расписание уик-энда MotoGP в 2023 году
Пятница
1-я практика: 10:45 по местному времени (45 минут)
2-я практика: 15:00 (60 минут)
Суббота
3-я практика: 10:10 (30 минут)
1-й сегмент квалификации: 10:50 (15 минут)
2-й сегмент квалификации: 11:15 (15 минут)
Спринт: 15:00 (половина дистанции гонки)
Воскресенье
Прогрев: 9:45 (10 минут)
Гонка: 14:00