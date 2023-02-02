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6 часов назад

Фредерик Вассёр ответил, когда закончится конфликт между FIA и Liberty Media

autosport.com.ru

Новый руководитель Ferrari Фредерик Вассёр уверен, что конфликт между Liberty Media и FIA останется в прошлом, как только начнётся сезон-2023.

Фредерик Вассёр ответил, когда закончится конфликт между FIA и Liberty Media
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В межсезонье президент FIA Мохаммед бен Сулайем оказался в центре нескольких спорных ситуаций. Сперва комментарий по поводу возможной продажи чемпионата вызвал недовольство владельцев коммерческих прав Ф1, а неделей спустя в сети всплыли сексистские высказывания бен Сулайема. Также FIA была вовлечена в сагу, связанную с заявкой Andretti-Cadillac на присоединение к стартовой решётке Ф1, поскольку действующие команды по-прежнему не хотят терять часть своей доли из призового фонда.

На недавней пресс-конференции Вассёра попросили прокомментировать эту ситуацию, на что французский менеджер ответил: «Я уверен, что как только мы выведем машины на трассу, этот конфликт исчезнет. Конечно, у нас будут дискуссии, но надеюсь, мы сможем сосредоточиться на спортивной стороне».

Автоспорт,Фредерик Вассер,Ferrari,
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