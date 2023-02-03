В «Ред Булл» назвали имя нового партнёра команды

Австрийская команда Формулы-1 объявила о начале сотрудничества с компанией Rokt, являющейся одним из лидеров в области технологий электронной коммерции. Об этом информирует пресс-служба австрийского гоночного коллектива.

Сообщается, что обе организации будут работать сообща над различными инициативами, направленными на повышение разнообразия в Формуле-1 и за её пределами. В рамках партнёрства начнётся поиск женщин, которые присоединятся к команде Oracle Red Bull Racing Esports, выступающей в виртуальных гонках.