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4 часа назад

Йост Капито высказался о критериях по допуску в Формулу-1 новых команд

Чемпионат.com

Бывший руководитель «Уильямса» Йост Капито ответил на вопрос по поводу желания команды «Андретти» попасть в Формулу-1.

Йост Капито высказался о критериях по допуску в Формулу-1 новых команд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Слухи об «Андретти»? Что точно ясно, так это то, что приходить должны только команды, у которых действительно есть концепция, подходящая инфраструктура, а также финансовая база, чтобы справиться со всеми вызовами. Я считаю, что для Формулы-1 было бы нехорошо, если б команда приходила, а потом довольно быстро уходила. Вот почему команды, которые хотят войти, должны продемонстрировать, что способны со всем справиться», — приводит слова Капито Auto Bild.

Автоспорт,
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