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3 часа назад

General Motors подтвердил работу над заявкой на участие в Формуле 1

autosport.com.ru

В четверг, 2 февраля, Международная автомобильная FIA официально объявила об открытии процесса подачи заявок для потенциальных новых команд Формулы 1. Спустя день американский концерн General Motors подтвердил, что работает над своей заявкой.

General Motors подтвердил работу над заявкой на участие в Формуле 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Мы усердно работаем над заявкой на участие в Формуле 1. Рассчитываем, что этот шаг повысит интерес к Формуле 1 по всему миру. FIA настойчиво, прозрачно и справедливо подходит к созданию критериев для расширения числа участников Формулы 1. С официальным объявлением приёма заявок на участие в Формуле 1 мы подтверждаем, что работаем над своей заявкой», — приводит слова представителей General Motors издание PlanetF1.

Напомним, согласно плану General Motors, в 2026 году при поддержке американской компании Andretti в Формуле 1 дебютирует гоночная команда Andretti Cadillac, которая будет представлять легендарного автопроизводителя.

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