General Motors подтвердил работу над заявкой на участие в Формуле 1

«Мы усердно работаем над заявкой на участие в Формуле 1. Рассчитываем, что этот шаг повысит интерес к Формуле 1 по всему миру. FIA настойчиво, прозрачно и справедливо подходит к созданию критериев для расширения числа участников Формулы 1. С официальным объявлением приёма заявок на участие в Формуле 1 мы подтверждаем, что работаем над своей заявкой», — приводит слова представителей General Motors издание PlanetF1.