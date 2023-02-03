Эксперт назвал 5 потенциальных новых команд Ф-1

Авторитетный обозреватель Формулы-1 Дитер Ренкен в своей колонке на портале Racingnews365 назвал пять наиболее вероятных кандидатов на участие в новом тендере ФИА для команд-новичков Формулы-1. Помимо широко известных проектов «Андретти» и «Кадиллака» Ренкен назвал ещё трёх претендентов.

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Один из них – команда «Хайтек», за которую в младших сериях выступал Никита Мазепин и которой помогал его отец Дмитрий. По информации Ренкена, «Хайтек» и семья Мазепиных продолжают поддерживать контакты. Кроме того, в тендере могут принять участие проекты из Швейцарии и Монако. Во главе последнего стоит Даниэле Аудетто, известный в Ф-1 по работе в «Эрроузе» и «Супер Агури».