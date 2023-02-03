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14 часов назад

«Ред Булл» показал ливрею авто, которую будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1

Чемпионат.comиещё 6

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» представила ливрею своего нового болида на сезон-2023 Формулы-1. Церемония проходила в Нью-Йорке (США). Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым. «Ред Булл» стала второй командой, которая провела презентацию автомобиля. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».

«Ред Булл» показал ливрею авто, которую будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В сезоне-2023 пилотами «Ред Булл» будут также Ферстаппен и Перес. Коллективу предстоит защищать титулы в обоих зачётах.

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