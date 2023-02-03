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12 минут назад

Исполнительный директор «Феррари»: «Наша цель – выиграть главный приз»

Sports.ru

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья рассказал о целях команды на сезон-2023.

Винья рассказал о целях команды «Феррари» на сезон-2023
Фото: sports.rusports.ru

С этого года Фредерик Вассер сменил Маттиа Бинотто на посту руководителя «Феррари».

«Мы хотим вернуться на самый высокий уровень и быть конкурентоспособными в чемпионате. И вся команда во главе с Фредериком Вассером неустанно трудится ради достижения цели.

Вторая позиция – это первое место среди проигравших. В прошлом сезоне мы продемонстрировали, что уровень команды вырос, а регулярные попадания на подиум обнадежили миллионы болельщиков. Ясно, что наша цель – выиграть главный приз», – рассказал Винья.

Автоспорт,Фредерик Вассер,Ferrari,
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