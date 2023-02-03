«Форд» объявил о возвращении в Формулу-1

«Это начало новой и захватывающей главы в автоспортивной истории «Форда», которая началась, когда мой прадед выиграл гонку, что в итоге помогло основать нашу компанию. «Форд» возвращается на вершину спорта, поддерживая давние традиции в области инноваций, устойчивости и электрических технологий на одной из самых заметных площадок в мире», — сказал исполнительный президент компании Билл Форд.