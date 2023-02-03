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14 часов назад

В «Ред Булл» подтвердили сотрудничество с «Фордом»

Чемпионат.com

Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о сотрудничестве с «Фордом» на презентации новой машины, которая состоялась в Нью-Йорке.

В «Ред Булл» подтвердили сотрудничество с «Фордом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, ранее американский автопроизводитель официально сообщил о возвращении в Формулу-1. Официально партнёрнство между австрийской командой и «Фордом» начнётся в 2026 году со вступлением в силу нового моторного регламента.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.

«Ред Булл» — вторая команда Формулы-1, проводящая презентацию болида перед сезоном-2023. Ранее это сделал американский гоночный коллектив «Хаас».

В сезоне-2023 пилотами «Ред Булл» будут также Ферстаппен и Перес.

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