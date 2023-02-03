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13 часов назад

В США спорткар Ferrari Roma упал в шахту лифта дилерского центра

Газета.Ru

В США в городе Майами местные спасатели извлекли из шахты лифта упавший в нее суперкар Ferrari Roma. Об этом сообщает газета Miami Herald.

В США спорткар Ferrari Roma упал в шахту лифта дилерского центра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что сотрудник дилерского центра Ferrari перемещал суперкар на специальном лифте. В момент, когда машина уже наполовину покинула лифт, он самопроизвольно пришел в движение. В итоге суперкар упал в шахту. Сотрудник салона успел выбежать из лифта и остался жив.

На операцию по вытаскиванию из шахты лифта Ferrari Roma у спасателей ушло 4 часа. Отмечается, что у машины сильно помят кузов. Скорее всего, восстановить автомобиль не удастся.

Автоспорт,Ferrari,
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