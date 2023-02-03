В США спорткар Ferrari Roma упал в шахту лифта дилерского центра

В США в городе Майами местные спасатели извлекли из шахты лифта упавший в нее суперкар Ferrari Roma. Об этом сообщает газета Miami Herald.
Отмечается, что сотрудник дилерского центра Ferrari перемещал суперкар на специальном лифте. В момент, когда машина уже наполовину покинула лифт, он самопроизвольно пришел в движение. В итоге суперкар упал в шахту. Сотрудник салона успел выбежать из лифта и остался жив.
На операцию по вытаскиванию из шахты лифта Ferrari Roma у спасателей ушло 4 часа. Отмечается, что у машины сильно помят кузов. Скорее всего, восстановить автомобиль не удастся.