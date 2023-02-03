Конфуз произошел с главой Формулы 1 на презентации Red Bull

Презентация Red Bull Racing получила весьма своеобразной. Машину или, скорее, раскраску, причём без изменений, команда показала лишь на 45-й минуте мероприятия в Нью-Йорке. Около десяти минут трансляции организаторы посвятили интервью с лыжниками и сноубордистами. А в конце произошёл курьёз, когда ведущие позвали генерального директора Формулы 1 Стефано Доменикали. Итальянец, видимо, должен был прокомментировать сделку RBR с Ford, но не вышел на сцену.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Ведущий: «Леди и джентльмены, мы приглашаем на сцену ещё одного специального гостя нашего сегодняшнего мероприятия в Нью-Йорке. Встречайте, генеральный директор Формулы 1, мистер Стефано Доменикали!»

В зале прозвучали аплодисменты, но босс Ф1 на сцене не появился.

Ведущий: «Не вижу, чтобы он к нам шёл. Хотя он здесь… Ха-ха! Он был где-то здесь. Стефано идёт?»

Соведущая: «Тук-тук! Тук-тук, где Стефано?» [перефразированная английский каламбур].

Макс Ферстаппен: «Я только что видел его».

Соведущая: «Он идет, он идет…»

Ферстаппен (со смехом): «Он спрятался».

Так в итоге босс Формулы 1 на сцену и не вышел. Причина пока неизвестна.