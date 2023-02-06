Ферстаппен высказался о сопернике его команды в предстоящем сезоне

«Уже в прошлом году, как мне кажется, порой «Мерседесу» удавалось показывать свой максимум, а порой нет. Так что со своей стороны я мало что могу сказать, мне трудно судить о ситуации. Полагаю, мы все узнаем в этом сезоне. Если в «Мерседесе» разобрались во всем и улучшили свою машину так, как и хотели – безусловно, именно они будут нашим главным