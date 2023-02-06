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1 час назад

Макс Ферстаппен: «Если в «Мерседесе» улучшили машину так, как хотели – именно они будут наши главным противником»

Sports.ru

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что главным соперником его команды в предстоящем сезоне будет «Мерседес» – при условии, что конкуренты разберутся с проблемами, с которыми сталкивались в прошлом году.

Ферстаппен высказался о сопернике его команды в предстоящем сезоне
Фото: Sports.ruSports.ru

По мнению Ферстаппена, в сравнении с «Феррари» у «Мерседеса» есть преимущество за счет более стабильных результатов последних лет.

«Уже в прошлом году, как мне кажется, порой «Мерседесу» удавалось показывать свой максимум, а порой нет. Так что со своей стороны я мало что могу сказать, мне трудно судить о ситуации. Полагаю, мы все узнаем в этом сезоне. Если в «Мерседесе» разобрались во всем и улучшили свою машину так, как и хотели – безусловно, именно они будут нашим главным

Думаю, что «Феррари» будет сильна – но сложно сказать, на сколько именно сильна. «Мерседес» же за последние годы не раз доказывал, что может быть очень, очень силен, и у них также собрана очень сильная команда специалистов. Однако я верю в нашу команду – что мы способны построить очень быструю машину, с хорошим двигателем», – рассказал Ферстаппен.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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