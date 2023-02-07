Российский гонщик лишился победы из-за показавшей грудь фанатки

«Такие происки болельщики частенько устраивают. Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут получилось неожиданно, я её увидел и не вошёл в поворот. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись. На неё никто не обиделся», – рассказал он.