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24 минуты назад

Российский гонщик лишился первого места из-за показавшей грудь болельщицы

Елена Прошина

Пилот ралли из Тулы Виктор Османов упустил победу во время второго этапа Открытого Кубка Ярославской области из-за болельщицы, которая показала ему грудь перед входом в поворот. Об этом сообщает «Чемпионат».

Российский гонщик лишился победы из-за показавшей грудь фанатки
Фото: скрин видеоскрин видео

Османов лидировал в заезде, но перед входом в один из поворотов засмотрелся на болельщицу, которая задрала футболку и показала грудь. Этого оказалось достаточно, чтобы гонщик потерял управление и вылетел с трассы в сугроб.

Таким образом, Османов занял третье место, уступив команде из Москвы. При этом сам гонщик не стал обижаться на болельщицу и отнёсся к ситуации с юмором. По его словам, подобное происходит нередко.

«Такие происки болельщики частенько устраивают. Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут получилось неожиданно, я её увидел и не вошёл в поворот. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись. На неё никто не обиделся», – рассказал он.

Ранее скаковая лошадь без наездника выиграла гонку в Японии.

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