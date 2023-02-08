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1 час назад

«Мы никому не затыкаем рот». В Ф1 объяснили суть запрета на политические высказывания

autosport.com.ruиещё 2

Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали прокомментировал ситуацию, связанную с решением FIA запретить пилотам делать политические заявления.

«Мы никому не затыкаем рот». В Ф1 объяснили суть запрета на политические высказывания
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Обновленный Международный спортивный кодекс, выпущенный FIA в декабре 2022 года, наложил запрет на политические, религиозные и личные высказывания, если это не одобрено руководящим органом. Новое правило вызвало много споров и критики.

В разговоре с The Guardian Стефано Доменикали заявил:

«Формула 1 никогда никому не будет затыкать рот. Каждый хочет говорить и иметь для этого платформу. У нас есть огромные возможности, благодаря положению нашего спорта, который становится всё более глобальным, мультикультурны

Мы говорим о 20 гонщиках, десяти командах и многих спонсорах. У них разные идеи, разные взгляды. Я не могу сказать, что кто-то прав, а кто-то – нет, но это правильно, если мы собираемся предоставлять им платформу для высказываний. Мы не изменим свой подход, потому что таково направление нашего спорта – дать каждому возможность говорить правильно, не агрессивно или оскорбительно, а с уважением».

Автоспорт,
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