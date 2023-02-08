В «БМВ» объяснили, почему не планируют возвращаться в Формулу-1

«Давайте будем откровенны. «Формула-1» в 2026 году переходит на новые гибридные двигатели. Но там и сейчас используются гибридные моторы, но с гибридной системой, которая вообще никому не нужна и не актуальна. А в 2026 году они перейдут на гибридные системы, которые вы уже видите на автомобилях. Но случится это только