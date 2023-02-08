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«Нам поздно идти в этом направлении». В «БМВ» исключают возвращение в «Формулу-1»

В «БМВ» не стали подавать заявку на поставки двигателей с 2026 года, когда в «Ф-1» вступит в силу новый моторный регламент.

В «БМВ» объяснили, почему не планируют возвращаться в Формулу-1
© Sports.ru

«Давайте будем откровенны. «Формула-1» в 2026 году переходит на новые гибридные двигатели. Но там и сейчас используются гибридные моторы, но с гибридной системой, которая вообще никому не нужна и не актуальна. А в 2026 году они перейдут на гибридные системы, которые вы уже видите на автомобилях. Но случится это только

Мы, участвуя в чемпионате IMSA и в WEC со следующего года, используя гибридные технологии, которые актуальны при производстве дорожных автомобилей. То есть на три года раньше. Вот почему нынешние программы для нас актуальны.

И вот почему в случае с «Формулой-1» нам уже поздно идти в этом направлении. То же самое и с экологически безопасным топливом, которое уже используется в гонках спорткаров, но которое в «Формуле-1» будет использоваться только через три года», – рассказал Росс.

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