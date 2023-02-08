Команда McLaren назвала имя нового крупного партнёра

Команда McLaren заключила соглашение с новым крупным спонсором в преддверии сезона 2023 года.
Эмиратская логистическая фирма DP World стала официальным логистическим партнером команды из Уокинга. В результате McLaren рассчитывает получить преимущество на трассе, благодаря более чёткой и скоординированной глобальной сети поставщиков.
Команда сообщила, что брендинг DP World будет размещён на ливрее машины 2023 года и гоночной экипировке Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«Мы очень рады приветствовать DP World в семье McLaren, – сказал генеральный директор McLaren Зак Браун. – Логистика является серьёзной проблемой в таком глобальном спорте, как Формула 1, и интеллектуальные решения DP World помогут нам повысить эффективность сети наших партнеров и цепочки поставок, способствуя лучшей производительности на трассе и за её пределами».
Презентация MCL37 пройдёт уже в начале следующей недели – 13 февраля.