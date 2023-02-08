Команда McLaren назвала имя нового крупного партнёра

«Мы очень рады приветствовать DP World в семье McLaren, – сказал генеральный директор McLaren Зак Браун. – Логистика является серьёзной проблемой в таком глобальном спорте, как Формула 1, и интеллектуальные решения DP World помогут нам повысить эффективность сети наших партнеров и цепочки поставок, способствуя лучшей производительности на трассе и за её пределами».