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2 часа назад

Президент ФИА бен Сулайем отошел от ежедневной работы с «Формулой-1» – отвечать за вопросы серии будет Томбасис

Sports.ru

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем отказался от ежедневной работы в руководстве «Формулы-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем намерен отказаться от прямого контроля над Формулой-1
Фото: Sports.ruSports.ru

После того, как бен Сулайем занял пост президента ФИА в декабре 2021 года, под его руководством прошла масштабная реструктуризация работы Федерации и «Формулы-1».

В понедельник бен Сулайем уведомил команды, что отходит от процесса ежедневного участия в делах «Формулы-1». За вопросы, связанные с операционной деятельностью «Ф-1» будет отвечать директор ФИА по чемпионатам в открытых колесах Николас Томбасис.

В рамках процесса реструктуризации системы управления Томбасис в прошлом месяце получил расширенные полномочия, а спортивным директором был назначен Стив Нильсен.

Бен Сулайем по-прежнему будет принимать участие в решении вопросов на самом высоком уровне и вопросов стратегического развития. Но основным контактным лицом для команд в случае необходимости решения разного рода вопросов будет Томбасис.

В последние месяцы у бен Сулайема резко испортились отношения и с владельцами «Ф-1» из «Либерти Медиа», и с большинством команд «Формулы-1».

Автоспорт,Стив Нильсен,
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