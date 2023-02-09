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38 минут назад

Экипаж Никиты Мазепина в ALMS снова лишился пилота

autosport.com.ruиещё 2

В 2023 году Никита Мазепин станет пилотом команды 99 Racing и в Asian Le Mans Series дебютирует за рулём прототипов — россиянин будет выступать в зачёте LMP2 на Oreca 07. Напарниками Никиты по экипажу должны были стать опытный британский гонщик Бен Барникот и испанский пилот Феликс Портейро, но ещё до старта сезона от анонсированного изначально трио остался только россиянин.

Экипаж Никиты Мазепина в ALMS снова лишился пилота
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Сначала Бен Барникот отказался от участия в серии, сославшись на свои контрактные обязательства, и пилота заменил заводской гонщик Porsche швейцарец Нил Яни. Но за несколько часов до старта сезон-2023 ALMS стало известно, что и Феликс Портейро не может выступить в экипаже 99 Racing — препоной для испанца стала его гоночная лицензия.

Несмотря на то, что гонщик готовится вернуться в автоспорт после десятилетнего перерыва, ранее у спортсмена был «платиновый» статус лицензии. Изначально Международная автофедерация FIA, учтя многолетнее отсутствие Феликса в гонках, присвоила ему «бронзовый» статус, однако соперники, сообщает Endurance Info, оказались этим недовольны и в итоге FIA изменила статус Портейро на «серебряный».

С учётом того, что регламент ALMS требует наличие в экипаже как минимум одного «бронзового» пилота, а ни Никита Мазепин, ни Нил Яни не отвечают этим критериям, у 99 Racing вновь оказалась вакантно место в кокпите. При этом сезон ALMS стартует уже 11 февраля и у коллектива осталось крайне мало времени на поиск нового гонщика.

Напомним, в сезоне 2023 года в ALMS будет рекордное число участников – 48 экипажей (24 автомобиля GT3 и 24 прототипа) и 140 пилотов, многие из которых соревнуются в WEC. Победители серии получат возможность принять участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана». Первые две гонки Asian Le Mans Series состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а спустя неделю пилоты уже будут бороться за чемпионство в Абу-Даби – 18 и 19 февраля.

Автоспорт,Формула-1,Никита Мазепин,
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