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33 минуты назад

Ферстаппен объяснил, почему основные пилоты Ф-1 должны работать на симуляторах

Чемпионат.com

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о важности работы на симуляторах.

Ферстаппен объяснил, почему основные пилоты Ф-1 должны работать на симуляторах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очень важно, чтобы на симуляторе работало много гонщиков. Мы должны проводить дни за симуляторами и обеспечивать команду обр

Благодаря нашей обратной связи резервисты могут лучше понять, что идёт не так, когда новые детали появляются на машине в симуляторе. Это помогает осознать, что нужно изменить. Вот почему я считаю, что всегда очень важно, чтобы основной пилот также занимался работой на симуляторе», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

«Ред Булл» провёл презентацию нового болида 3 февраля, где показал новую ливрею на сезон-2023 Формулы-1. Также на мероприятии было объявлено о сотрудничестве с «Фордом», которое начнётся в 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент. В прошлом сезоне «Ред Булл» стал победителем Кубка конструкторов.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Ford,
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