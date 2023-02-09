Ферстаппен объяснил, почему основные пилоты Ф-1 должны работать на симуляторах

Благодаря нашей обратной связи резервисты могут лучше понять, что идёт не так, когда новые детали появляются на машине в симуляторе. Это помогает осознать, что нужно изменить. Вот почему я считаю, что всегда очень важно, чтобы основной пилот также занимался работой на симуляторе», — приводит слова Ферстаппена GPblog.