Макс Ферстаппен рассказал о своих фобиях

«Маленькие пауки это ещё ладно, но большие и волосатые… А ещё я терпеть не могу змей. Хорошо, что в Монако подобных проблем нет, тем более я живу на высоком этаже. Так что всё нормально», — приводит слова Макса Ферстаппена CNN.