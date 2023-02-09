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15 минут назад

Макс Ферстаппен рассказал о своих фобиях

Чемпионат.com

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих фобиях.

Макс Ферстаппен рассказал о своих фобиях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Маленькие пауки это ещё ладно, но большие и волосатые… А ещё я терпеть не могу змей. Хорошо, что в Монако подобных проблем нет, тем более я живу на высоком этаже. Так что всё нормально», — приводит слова Макса Ферстаппена CNN.

Пилот «Ред Булл» одержал 15 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.

Действующий контракт Ферстаппена с австрийской командой рассчитан до 2028 года. При этом сам Макс заявлял, что по окончании нынешнего соглашения он может закончить карьеру, несмотря на то что ему к тому моменту будет всего 31 год.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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