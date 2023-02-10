Глава «Форд» объяснил решение сотрудничать с «Ред Булл», а не с кем-то другим

«Сотрудничество с Red Bull Powertrains — определённо правильное решение, ведь они не являются нашим конкурирующим производителем автомобилей. И было бы неправильно совместно работать с другим автопроизводителем при разработке силового агрегата. Конечно, такие возможности у нас были, но это был бы неправильный путь», — приводит слова Рашбрука Racingnews365.