Названы взносы, которые получает Ф-1 от организаторов Гран-при. Азербайджан лидирует

Голландская редакция издания RacingNews365 в результате консультаций с внутренними источниками, а также с командами «Королевских гонок» и организаторами Гран-при представила данные о взносах, которые Формула-1 получает за право проведения этапов. В общей сложности чемпионат зарабатывает за счёт взносов $ 711 миллионов в год.