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1 час назад

Названы взносы, которые получает Ф-1 от организаторов Гран-при. Азербайджан лидирует

Чемпионат.comиещё 1

Голландская редакция издания RacingNews365 в результате консультаций с внутренними источниками, а также с командами «Королевских гонок» и организаторами Гран-при представила данные о взносах, которые Формула-1 получает за право проведения этапов. В общей сложности чемпионат зарабатывает за счёт взносов $ 711 миллионов в год.

Названы взносы, которые получает Ф-1 от организаторов Гран-при. Азербайджан лидирует
Фото: ТАССТАСС

Больше всего в настоящий момент выплачивают организаторы Гран-при Азербайджана – $ 57 млн. Немного меньше платят организаторы Гран-при Саудовской Аравии и Катара – по $ 55 млн.

Особое место занимают этапы в США. Формула-1 работает над проведением Гран-при Майами и Лас-Вегаса сообща с организаторами и берёт часть расходов на себя.

Взносы Формуле-1 от организаторов за проведение Гран-при:

  • Гран-при Бахрейна – $ 52 млн – контракт до 2036 года
  • Гран-при Саудовской Аравии – 55 млн – 2030 год
  • Гран-при Австралии – 37 млн – 2035 год
  • Гран-при Азербайджана – 57 млн – 2024 год
  • Гран-при Майами – совместное проведение – 2031 год
  • Гран-при Эмилии-Романьи – 21 млн – 2025 год
  • Гран-при Испании – 25 млн – 2026 год
  • Гран-при Монако – 20 млн (10+процент от доходов с туризма) – 2025 год
  • Гран-при Канады – 32 млн – 2029 год
  • Гран-при Австрии – 25 млн – 2023 (ожидается продление до 2026 года)
  • Гран-при Великобритании – 25 млн – 2024 год
  • Гран-при Бельгии – 22 млн – 2023 год
  • Гран-при Венгрии – 40 млн – 2027 год (самый высокий взнос в Европе)
  • Гран-при Нидерландов – 32 млн – 2025 год
  • Гран-при Италии – 25 млн – 2024 год
  • Гран-при Сингапура – 35 млн – 2028 год
  • Гран-при Японии – 25 млн – 2024 год
  • Гран-при Катара – 55 млн – 2032 год
  • Гран-при США – 30 млн – 2026 год
  • Гран-при Мексики – 30 млн – 2025 год
  • Гран-при Бразилии – 25 млн – 2025 год
  • Гран-при Лас-Вегаса – совместное проведение до 2025 года (ожидается продление до 2032-го)
  • Гран-при Абу-Даби – 42 млн – 2030 год.
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