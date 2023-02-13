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1 час назад

«Уильямс» показал болид на сезон-2023

Чемпионат.comиещё 3

Команда Формулы-1 «Уильямс» на своём сайте опубликовала фотографии нового болида FW45 на сезон-2023.

«Уильямс» показал болид на сезон-2023
Фото: WILLIAMS F-1 WILLIAMS F-1

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.

В сезоне-2023 пилотами «Уильямса» будут тайско-британский пилот Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. Ранее за команду выступал Николас Латифи. По окончании минувшего сезона он покинул Формулу-1.

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