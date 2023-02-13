«Уильямс» показал болид на сезон-2023

Команда Формулы-1 «Уильямс» на своём сайте опубликовала фотографии нового болида FW45 на сезон-2023.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.