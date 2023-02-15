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21 минуту назад

Карун Чандхок назвал лучшего новичка в Формуле-1 предстоящего сезона

Чемпионат.comиещё 4

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри является лучшим новичком чемпионата в этом году.

Карун Чандхок назвал лучшего новичка в Формуле-1 предстоящего сезона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Лучший новичок 2023 года? Ставлю все деньги на Пиастри. Не могу вспомнить новичка, который пришёл бы с таким ажиотажем и ожиданиями, со времён Льюиса Хэмилтона. Действите

Он здорово пришёл в чемпионат. Есть две большие команды, которые ведут спор о нём, два босса этих команд, которые также участвуют в этом. А он ещё и круга не проехал! Это был смелый шаг с его стороны, и нельзя не приветствовать это», — сказал Чандхок в подкасте на Autosport.

Автоспорт,Формула-1,Карун Чандхок,Льюис Хэмилтон,
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