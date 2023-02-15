Карун Чандхок назвал лучшего новичка в Формуле-1 предстоящего сезона

«Лучший новичок 2023 года? Ставлю все деньги на Пиастри. Не могу вспомнить новичка, который пришёл бы с таким ажиотажем и ожиданиями, со времён Льюиса Хэмилтона. Действите

Он здорово пришёл в чемпионат. Есть две большие команды, которые ведут спор о нём, два босса этих команд, которые также участвуют в этом. А он ещё и круга не проехал! Это был смелый шаг с его стороны, и нельзя не приветствовать это», — сказал Чандхок в подкасте на Autosport.