Де Врис рассказал, чем отличается подготовка к сезону Формулы-1

Но с личной точки зрения мне нужно было уделить гораздо больше времени и усилий физической подготовке. В чемпионатах, в которых я участвовал в течение последних трёх лет, моей физической активности было достаточно, чтобы хорошо себя чувствовать на протяжении всего сезона», — приводит слова де Вриса Racingnews365.