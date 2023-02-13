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57 минут назад

Де Врис рассказал, чем отличается подготовка к сезону Формулы-1

Чемпионат.comиещё 1

Пилот «Альфа Таури», голландец Ник де Врис, готовящийся дебютировать в Формуле-1 в качестве боевого гонщика, рассказал о своей подготовке к сезону.

Де Врис рассказал, чем отличается подготовка к сезону Формулы-1
Фото: TwitterTwitter

«Здесь всё по-другому. Я думаю, что основное внимание и акцент был сделан на физической подготовке. Также надо принимать во внимание, что мне приходится интегрироваться в новую среду, новую команду. Постоянное знакомство с новыми людьми, понимание того, где находится команда и что мы можем улучшить.

Но с личной точки зрения мне нужно было уделить гораздо больше времени и усилий физической подготовке. В чемпионатах, в которых я участвовал в течение последних трёх лет, моей физической активности было достаточно, чтобы хорошо себя чувствовать на протяжении всего сезона», — приводит слова де Вриса Racingnews365.

Автоспорт,
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